ابن يسب والده بالخرطوم بحري : ” أنت لسه قاعد جيلك كله إنقرض”

قال الشاكي بمحكمة جنايات المدينة ببحري بأن المتهم وهو ابنه قام بسب العقيدة له كما هدده بالقتل وأنكر أبوته، وقال له عبارة أنت لسه قاعد جيلك كله إنقرض وكرهتنا المنزل .

وأضاف الشاكي بأنه في يوم الحادث فقد مبلغاً مالياً وعندما سأله كال له شتائم وهدده بالقتل و ليست هذه المرة الوحيدة التي يهدده فيها .

وعليه يطالب من المحكمة استكتابه تعهداً أو يذهبون به إلى إصلاحية وعندما استجوبت المحكمة المتهم نفى واقعة تهديد أو سب العقيدة له وذكر بأن والده كثير الكلام مما دفع بالمحكمة أن تتحدث مع المهتم، مستدلين بقوله تعالي و بالوالدين إحسانا.

وذكر المهتم بحسب صحيفة التيار للمحكمة بأن والده لم يقم بتربيتهم منذ نعومة أظافره بل تركهم وهم في أمس الحاجة ، مما دفع بالمحكمة بمصالحتهم واستكتاب الابن المهتم تعهداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)