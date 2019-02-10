ضبطت شرطة النجدة فتاة داخل مركبة عامة بعد ولادتها لطفل سفاحاً وإلقائها إياه داخل منزل مهجور بمنطقة دار السلام غرب أم درمان، وأنقذت الشرطة الطفل ونقلته للمستشفى، وقال مصدر حسب صحيفة السوداني أن غرفة النجدة تلقت بلاغاً من مواطن كشف خلاله عن عثوره على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور بدار السلام، وأضاف المصدر أن دورية من النجدة قد أسرعت إلى موقع الحادثة، وأسعفت الطفل لحوادث مستشفى الأطفال بأم درمان بموجب أورنيك (8) الجنائي، موضحاً أن غرفة النجدة تلقت بلاغاً آخر من سيدة تفيد فيه إن فتاة خرجت من ذات المنزل المهجور وتظهر عليها آثار دماء يرافقها رجل، مبيناً أن دورية أخرى تحركت مسرعة إلى المنزل وعند وصولها استفسرت السيدة التي أرشدت إلى أن الفتاة استقلت حافلة (14) راكب مشيرة إلى أنها اتجهت جنوباً وأدلت بأوصافها، وعلى خلفية ذلك وفوراً سارعت الدورية الشرطة بملاحقة الحافلة ونجحت في إيقافها والقبض على الفتاة (ن.ع.أ) وعند إسعافها أكد قرار الطبيب أن الفتاة عليها آثار ولادة حديثة، فجرى اقتيادها إلى قسم الشرطة وأحضر الطفل، ثم دون ضدها بلاغاً وفقاً للمادة (146) من القانون الجنائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط فتاة في مركبة عامة بعد ولادتها طفلاً بدقائق وإلقائه داخل منزل مهجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.