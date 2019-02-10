أسرة جنوبية تهدي عصام محمد نور سيارة تُقدر قيمتها بـ(4) مليارات جنيه

أهدت أسرة جنوبية الفنان عصام محمد نور سيارة (برادو 2015)، وذلك تعبيراً منها عن حبها لفنه الراقي والأصيل. وبالعودة لتفاصيل الخبر حسب صحيفة السوداني فإن الفنان عصام قام بإحياء حفل زواج لإحدى الأسر الجنوبية بعاصمة دولة الجنوب، ذلك الحفل الذي حضره لفيف من السياسيين ونجوم المجتمع، وعقب الحفل قام أفراد الأسرة بتقديم الشكر لعصام قبل أن يطلبوا منه أن يقبل هديتهم المتواضعة التي سيقومون بمنحها له، ليوافق عصام ويشكرهم على حديثهم الطيب قبل أن يغادر للخرطوم، ليتلقى بعدها اتصالاً من مبعوث تلك الأسرة يسأله عن مكانه ليخبره عصام أنه موجود بمنزله ليقوم المبعوث بالوصول إليه واصطحابه لأفخم معرض سيارات وشراء السيارة له والتي تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه.

على سياق منفصل خف عدد كبير من أهل الوسط الفني والإعلامي أمس الأول لمنزل عصام محمد نور بأم درمان وذلك لتقديم واجب العزاء له في وفاة والدته والتي حدثت بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد معاناة مع المرض لفترة طويلة.

جدير بالذكر أن عصام محمد نور يعتبر أحد الفنانين الشباب أصحاب الجماهيرية العريضة، كما يصنف ضمن مؤسسي مدرسة الأغنية الشبابية، إلى جانب إسهاماته الواضحة في الحراك الفني الكبير الذي شهدته الأغنية الشبابية فترة التسعينات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)