فتاة تنهي علاقتها بـ(خطيبها) بسبب (تعاطيه التمباك)

دعت فتاة صديقاتها إلى الاحتفال معها بعد أن قالت إنها تخلصت من خطيبها بعد علاقة استمرت لمدة عامين فشلت من خلالها إقناعه بالإقلاع عن (تعاطي التمباك) .

وكتبت الفتاة (م.ح) عبر صفحتها بالفيسبوك أنها أصبحت الآن في حل من خطيبها (س.ع) الذي أدمن (سف السعوط) وهو ما تعتبره بمثابة (حد فاصل) في إستمرار علاقتها معه .

مشيرة الى أن كل خططها ورجاءاتها فشلت في حثه على تركه حتى وصلت الى حد أنها خيرته بينها و(سف السعوط) وهو ما إعتبره الشاب إبتزازاً في غير موضعه وتمسك بـ(سف السعوط) ما جعلها تنهي علاقتها به .

وقالت الفتاة وبحسب صحيفة المجهر، إنها تشعر بارتياح شديد كونها تخلصت من أمر (مقرف جداً) حد قولها بسلوك كان ينتهجه خطيبها السابق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)