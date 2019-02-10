كشفت مصادر مطلعة حسب صحيفة السوداني عن الشروع في إنفاذ مشروع المواصلات السياحية بولاية الخرطوم، وشهدت نهاية الأسبوع الماضي طرح العطاءات حيث تقدمت 10 شركات خاصة، وقالت إن مشروع المواصلات السياحية يستهدف استيراد أكثر من 600 بص بسعة 45 راكباً ويعمل بنظام تعرفة سياحية في خطوط ذات محطات، ثم خطوط سريعة محطتي تحرك وصول دون التوقف، وأضافت: “البصات المستوردة كورية قادمة من السعودية وقطر، حيث تم شحن البصات من قطر، وأن الشركات المتقدمة مهمتها إدارة التشغيل وليس التمليك”، وأوضحت المصادر بأن البصات ذات مواصفات عالية الجودة والعمل سيكون فيها بنظام تذكرة سياحية حسب رغبة المواطن، وأشارت إلى أن المواصلات السياحية ستسهم في حل مشكلات المواصلات بالولاية وتوفير خيارات عديدة للمواطنين للتنقل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر قريباً في الخرطوم.. بصات سياحية ذات مواصفات عالية للمواصلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.