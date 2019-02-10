السودان يعين سفيرا جديدا له في السعودية

أعلنت الخرطوم، السبت، تعيين عبد العظيم الكاروري، سفيرا جديدا لها في المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة “سونا” السودانية الرسمية إن “وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف سفير جمهورية ‎السودان المعيّن لدى المملكة، عبد العظيم الكاروري، وتسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده وذلك تمهيدا لتقديمها إلى الملك سلمان”.

وكانت الخارجية السعودية أعلنت، الخميس، أن وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين، بحث مع السفير السوداني الجديد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة “واس”.

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