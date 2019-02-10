أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق10فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون : *الهلال يودع أمدرمان وإعلان الطوارئ في سفارة السودان *البعثة تطير فجرا عن طريق الاثيوبية وإكتمال الترتيبات لاستقبالها بالعاصمة الزامبية *الزعفوري : مباراة ناكانا تسببت في خسارتنا بكوستي .. وجيوفاني يعاني نفسياً * حميدتي يؤكد :168 مليار ميزانية الاتحاد للعان 2019 *نجوم الهلال يتسلمون حوافز المجموعات .. وسالم يعلن : الكاردينال وبشة سبب نجاحي مع الأزرق صحيفة الصدى : * سيف تيري يشعل مران المريخ بأجمل الأهداف والعقرب يواصل التألق *إتحاد الكرة يؤجل مباراة المريخ والموردة. ..والاقطاب يتبرعون بنجيل صناعي لمضمار القلعة الحمراء * الإتحاد يحول مباراة الأمل وهلال التبلدي للخرطوم. ….ومجلس الفهود يستأنف القرار * المريخ يتدرب بالأكاديمية وعودة قوية لتيري الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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