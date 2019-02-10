قمة ثلاثية بين البشير والسيسي وآبي احمد اليوم بأديس أبابا

يعقد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد ، اليوم الأحد قمة ثلاثية علي هامش القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويأتي انعقاد القمة الثلاثية مواصلة للتشاور في إطار اللجنة التنسيقية للتعاون المشترك بين الدول الثلاث بما يخدم قضايا المنطقة والقارة .

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