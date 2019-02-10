البشير ونظيره اليوغندي يتفقان علي تقييم اتفاق سلام جنوب السودان

اتفق السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير والرئيس اليوغندي يوري موسيفني على عقد اجتماع بجوبا لتقييم مستوي تنفيذ اتفاق جنوب السودان في موعد يحدد في وقت لاحق.

وبحث الرئيسان في اجتماع عقد مساء امس بفندق شيراتون بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، علي هامش أعمال مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي العادية الثانية والثلاثين، العلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار التشاور المستمر بين الرئيسين لتعزيز وتطوير الاستقرار بدول المنطقة وخاصة جمهورية جنوب السودان وكيفية دعم تنفيذ اتفاق السلام فيها.

وقال وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الهدف من الاجتماع هو تقييم مستوي تنفيذ الاتفاقية وما تم تحقيقه حتي الان وبحث سبل تعزيز الاستقرار بجنوب السودان.

وأضاف أن الرئيسين بحثا إمكانية الدخول في مشاريع تكامل مشتركة بين السودان وجنوب السودان ويوغندا فيما يتعلق بكيفية تطوير النقل النهري واستخدام نهر النيل كرابط بين هذه الدول الثلاث. وأشار الى ان هذا المشروع سيتم بحثه بشكل مستفيض في اجتماع يعقد قريبا.