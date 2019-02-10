دعوة عاجلة لانعقاد جلسة طارئة للبرلمان السوداني

دعا أعضاء البرلمان السوداني اليوم، إلى جلسة طارئة لبحث قضية الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وكانت جموع من السودانيين قد شاركت منذ أيام في مسيرات في وسط الخرطوم دعماً للمتظاهرين الموقوفين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير.

وأتت الاحتجاجات غداة إقرار البشير بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.