السودان.. ضبط كمية هائلة من المخدرات بولاية البحر الأحمر

قامت شرطة ولاية البحر الأحمر بإتلاف كمية ضخمة من الهيروين والحبوب المخدرة والتي تقدر بألفين ومائتين وخمسة وعشرين كيلوغراما وذلك وفقاً للضوابط القانونية ومعايير السلامة اللازمة لإتلاف المخدرات، بحسب الشرطة.
وأكد مصدر أمني في ولاية البحر الأحمر في تصريحات صحفية أن هذه الضبطية تعتبر أكبر كمية من الهيروين يتم إتلافها، مؤكداً التزام السودان وتعاونه التام مع المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات في ظل الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
كما أكد مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات السودانية أن هذه الكمية تم ضبطها في الساحل الشمالي للولاية بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، مبيناً أن السودان دولة عبور لهذه المخدرات القادمة من آسيا.
وأشار المسؤول إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها السودان في مجال مكافحة المخدرات والمهددات الأمنية والجرائم العابرة للحدود، منوها أن المتهمين في هذه الضبطية تمت محاكمتهم بالإعدام.
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