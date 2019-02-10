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سبق واستطاعت الفنانة الإماراتية أحلام أن تحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفضل إطلالتها التي ظهرت فيها بشكل نحيف جدا، واعتبر البعض أنها خضعت لحمية غذائية قوية بينما البعض الآخر اعتبر أنها لجأت إلى الفوتوشوب.
وقد إرتدت أحلام فستاناً من الدانتيل باللون الأسود، ضيقاً عند الخصر وواسعاً من الأسفل، من توقيع "ديور"، وبلغ ثمنه نحو 9800 دولار أميركي أي ما يعادل 36,755 ريال سعودي، أما سعر الحزام فثمنه 3,563 ريال سعودي.
كما نسّقت أحلام مع
الإطلالة حقيبة باللون الذهبي، وساعة من الألماس.
كانت هذه تفاصيل خبر خمنوا كم بلغ ثمن فستان أحلام الذي أظهر نحافتها بوضوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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