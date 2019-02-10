مكالمة هاتفية أنقذت حياة عشرات الحيوانات

نشرت إحدى الصحف العالمية تقريرا أشارت فيه إلى أن مفتشون معنيون بالعناية بالحيوان تلقوا مكالمة هاتفية من شخص يشتكي من سيدة، ويقول إنها تقتل حيواناتها جوعا.

ليتبين بعد التحقيقات أن ​ميشيل سميث​ البالغة من العمر 36 عاما، عثر في حظيرتها المتسخة للغاية في مقاطعة أبردينشاير الاسكتلندية، على قفص أرانب به ثلاث قطط نافقة، و21 قطة أخرى تكاد تموت جوعا.

كما عثرت على بطتين نافقتين تعرضا لهجوم من قبل كلاب في وقت سابق من يوم القبض عليها، بحسب اعترافها.

ووجدت الشرطة أيضا 11 دجاجة، وخمسة من البط، "الهزيل جدا" عندما فتشوا مزرعتها.

الأمر الذي دفع بالشرطة إلى إلقاء القبض عليها.