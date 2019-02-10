نائب أمريكي يحذر زعيم المعارضة الفنزويلية من تضخيم دوره

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حذر النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رو خانا، زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، من الطموح إلى دور صاحب قرار في شأن أي تدخل عسكري أمريكي في بلاده.
وكتب خانا، وهو عضو مجلس النواب في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، على صفحته في تويتر، اليوم السبت: "أيها السيد غوايدو، بإمكانك أن تعلن نفسك زعيما لفنزويلا، لكن لا تملك أن توافق على تدخلات عسكرية أمريكية. إن الكونغرس الأمريكي وحده بإمكانه فعل ذلك. ولن نفعل ذلك".
وجاءت تغريدة النائب الديمقراطي ردا على تصريحات أدلى بها غوايدو لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، حيث قال إنه مستعد، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخل عسكري أمريكي في بلاده للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخل عسكري خارجي في بلاده، قال غوايدو: "سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أن المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري".
ويوم 23 يناير، أعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض لحكم الرئيس نيكولاس مادورو، نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في بلاده. وفي اليوم التالي، أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وحذت حذو واشنطن عشرات الدول، فيما أكدت روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى دعمها لمادورو باعتباره رئيسا شرعيا لبلاده.
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