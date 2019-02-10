إحذورا.. مكملات "الجيم" تضر الدماغ

كشف فريق من الباحثين من جامعة "التكنولوجيا" في سيدني أن المكملات الغذائية التي تباع في النوادي الرياضية، وخصوصاً تلك التي تحتوي على مكمل البروتين "ل-نورفالين L-norvaline" قد تسبب تلفاً في خلايا الدماغ. ويعود ذلك لأنّ هذا المكمل يُستخدم على نطاق واسع في مكملات بناء الجسم، ويتم الترويج له كمركَّب يمكن أن يعزز التدريبات والمساعدة في الانتعاش.

وتحتوي البروتينات الموجودة في نظامنا الغذائي على أحماض أمينية يتم إطلاقها في أمعائنا ثم تستخدمها أجسادنا لبناء بروتينات جديدة، و "L-norvaline" هو واحد من مئات الأحماض الأمينية التي لا تستخدم عادة لصنع البروتينات في البشر. وقد أظهرت الدراسة التي نشرت في علم السموم في "فيترو" أنه حتى في تركيزات منخفضة نسبياً يمكن للحمض الأميني "L-norvaline" أن يجعل الخلايا غير صحية ويقتلها في نهاية المطاف.