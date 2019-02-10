كشف فريق من الباحثين من جامعة "التكنولوجيا" في سيدني أن المكملات الغذائية التي تباع في النوادي الرياضية، وخصوصاً تلك التي تحتوي على مكمل البروتين "ل-نورفالين L-norvaline" قد تسبب تلفاً في خلايا الدماغ. ويعود ذلك لأنّ هذا المكمل يُستخدم على نطاق واسع في مكملات بناء الجسم، ويتم الترويج له كمركَّب يمكن أن يعزز التدريبات والمساعدة في الانتعاش.
وتحتوي البروتينات الموجودة في نظامنا الغذائي على أحماض أمينية يتم إطلاقها في أمعائنا ثم تستخدمها أجسادنا لبناء بروتينات جديدة، و "L-norvaline" هو واحد من مئات الأحماض الأمينية التي لا تستخدم عادة لصنع البروتينات في البشر. وقد أظهرت الدراسة التي نشرت في علم السموم في "فيترو" أنه حتى في تركيزات منخفضة نسبياً يمكن للحمض الأميني "L-norvaline" أن يجعل الخلايا غير صحية ويقتلها في نهاية المطاف.
كانت هذه تفاصيل خبر إحذورا.. مكملات "الجيم" تضر الدماغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.