مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي ستواجه أتلتيك بيلباو، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت قائمة البلوجرانا على النحو التالي :-

تيرشتيجن، نيلسون سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، لينجليت، موريلو، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينا، فيدال، فيرمايلين، ميراندا، إنياكي بينيا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني، والذي فاز اليوم على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.