تجمع المهنيين ينشر موجهات ومسارات موكب10فبراير

دعا “تجمع المهنيين السودانيين” إلى مظاهرات جديدة غدا الاحد 10 فبراير فيما جدد التمسك بالسلمية “ووحدة الصف”
وحدد بيان للتجمع على صفحته الرسمية على فيسبوك المدن الرئيسية التي ستنطلق منها المظاهرات واهمها الخرطوم ومدني والقضارف وأكد ان بداية التحركات ستكون في تمام الواحدة ظهرا.
وتشهد مدن السودان منذ 19 ديسمبر 2018 مظاهرات كبيرة تطالب برحيل نظام البشير هي الأكبر في تاريخ البلاد.
ولقي أكثر من خمسين متظاهر مصرعهم برصاص القوات الأمنية أو دهسا بسياراتها فضلا عن مئات الجرحى وأكثر من 1000 معتقل.
فيما يلي صورة توضح موجهات “تجمع المهنيين” لمظاهرات الغد حسب صفحته الرسمية على فيسبوك:
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