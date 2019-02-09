والي النيل الأبيض يوجه بتفعيل الجودية في قضايا السلم الاجتماعي

قطع والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الامين بركه باهتمام حكومته بتعزيز الامن المجتمعي ورتق النسيج الاجتماعي ودعا قيادات الإدارات الأهلية للإطلاع بدورهم في خلق تواصل بين القبائل والاهتمام بمسألة العرف وفض النزاعات وشدد علي ضرورة تفعيل الجودية في كافة القضايا المتعلقة بالسلم الاجتماعي.

وأشار بركة خلال مخاطبته يوم السبت بمنطقة التقابه بوحدة كنانه الاداريه بمحلية الجبلين مؤتمر الصلح بين قبيلتي الصبحه وسليم في

حادث القتل الذي راح ضحيته احد افرد قبيلة الصبحه وذلك بحضور اسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي بالولايه لجهود الادارة الاهليه ولجنة الصلح ولجان فض النزاعات بالمجلس التشريعي والمؤتمر الوطني لدورهم الكبير في الوصول لهذا الصلح واعتبره نقطة تحول في تقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في المنطقه.وجدد بركة التزام حكومته بمواصلة برنامج فتح المسارات والمراحيل تفاديا لاي نزاع بين المزارعين والرعاه في المنطقه واشار للمعالجات الاقتصاديه الجاريه من قبل قيادة الدوله لمعالجة ازمة الوقود والدقيق والسيوله وأعلن اكتمال العمل في الطرق الداخليه بمدينتي كوستي وربك مطلع مارس المقبل علي ان تنتقل عمليات سفلتة الطرق الداخليه لمدن تندلتي والجبلين والدويم.من جانبه حيا رئيس المجلس التشريعي بالولاية إسماعيل نواي السيد رجالات الادارة الاهليه بالولاية واشار لدورهم الفاعل لانجاح هذا الصلح وطي ملف النزاع بين القبيلتين. وامتدح نواي السيد مساعي حكومة الولايه لدعم مسارات السلام ببن قبائل المنطقه من واقع حضورها لمؤتمرات الصلح بجميع ارجاء الولايه وبعث رساله لرئيس الجمهوريه يؤكد خلالها وقوف جميع قبائل النيل الابيض مع رئيس الجمهوريه ودعمه في الانتخابات 2020 م.



من جهته أوضح معتمد محلية الجبلبن اللواء ركن إدريس المبارك أن هذا الصلح يجنب المنطقه النزاعات ويدعم عملية الاستقرار ويهئي بيئه صالحه في مجال الزراعة والرعي بجنوب الولايه واشاد بقبيلة الصبحه الذين قدمو نموذج في العفو والتسامح بين جميع قبائل الولايه.بدوره هنأ معتمد محلية السلام دكتور حامد علي القبيلتين بالعفو والصلح واشار الي جملة من القضايا تسعي المحليه لمعالجتها وفي مقدمتها المسارات والمراحيل وقدم رؤيه واضحه لترتيب العمل الزراعي بالمحليه ووضع تحوطات للخريف المقبل لمنع الاحنكاكات مابين المزارعين والرعاه وقال ان مخرجات هذا الصلح تسند جهود محليته في هذا الجانب.الي ذلك أعلن العمده نصرالدين الزين عمدة قبيلة سليم والعمده العسيلي عبدالله العسيلي عمدة الصبحه وعدد من اعضاء لجنة الصلح رضائهم التام بمخرجات هذا الصلح والعمل بتوصياته واشادوا باهل القتيل من قبيلة الصبحه لقبولهم للعفو والصلح وتاكيدهم بوقوف جميع قبائل منطقة جنوب النيل الابيض مع حكومة بحر ابيض ودعوا حكومة الولايه لضرورة مواصلة عمل لجنة المسارات والمراحيل والاسراع بفتح هذه المسارات بمحليتي السلام والجبلين وأكدوا التزام قبائل المنطقه بحل مشاكلها وقضاياها بالجوديه والاجاويد باعتبارها الآليه الراسخه لحل النزاعات والاحتكاكات القبليه بالولاية.