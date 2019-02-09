ليبيا.. تحرير درنة من آخر معاقل الجماعات المتطرفة

أعلن مصدر أمني بمديرية أمن مدينة درنة شرق ليبيا، مساء السبت، انتهاء العمليات العسكرية بالمدينة وتحريرها بالكامل بعد اقتحام آخر معاقل جماعة ما يعرف بـ"أبوسليم" المتطرفة.
وأعلن الهلال الأحمر بالمدينة عن انتشال 13 جثة داخل المنطقة القديمة والتي كانت تتمركز فيها هذه الجماعة لأكثر من سنة.
يذكر أن درنة كانت تسيطر عليها جماعة أبوسليم المتطرفة، التي حولت المدينة إلى إمارة إسلامية بعد أحداث 17 فبراير 2011 والتي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي، وظلت تسيطر على المدينة حتى إعلان قوات المشير خليفة حفتر عن بدء عملية اجتياح المدينة منذ 3 سنوات.
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