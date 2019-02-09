برشلونة ينوي الإطاحة بـ"كوتينيو"

اخبار الخليج 365 365/ ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة الاسباني ينوي الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تراجع مستوي اللاعب بشكل كبير في الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "ماركا " الاسبانية أن إدارة برشلونة تفكر جديًا في الاستغناء عن "كوتينيو" خلال الميركاتو الصيفي، بسبب تواضع مستوي اللاعب وعدم تقديمه الأداء المنتظر منه رغم إنضمامه للفريق الكتالوني منذ عام تقريبًا.

وأضافت الصحيفة أن "كوتينيو" سيكون على رأس قائمة الراحلين عن النادي الكتالوني في الصيف حال عدم تطور مستواه خلال المباريات المقبلة، بالإضافة لحصول عرضًا مناسبًا لضمه .

وتعرض "كوتينيو" لإنتقادات واسعة من الجماهير الكتالونية ووسائل الاعلام خلال الفترة الماضية، بسبب تواضع مستواه، وعدم ظهوره بالأداء المنتظر منه خلال مبارياته مع برشلونة، رغم تلقيه دعمًا كبيرًا من إدارة النادي والارجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق منذ إنضمامه لبرشلونة قادمًا من ليفربول في صفقة هي الأغلي في تاريخ النادي.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة بدأ يخطط للتعاقد مع إيسكو لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال الاستغناء عن "كوتينيو"، خاصة بعدما أعلن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة ترحيبه بالتعاقد مع أي لاعب مدريدي حال رحيله عن الفريق الملكي.

وترغب عدة أندية في الحصول على خدمات "ايسكو" خلال الميركاتو الصيفي أبرزهم، مانشستر يونايتد ويوفنتوس وليفربول.