سيميوني يُنصف ريال مدريد بهذا التصريح

أنصف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، خصمه ريال مدريد، الذي تفوق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني. وقال سيميوني خلال تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة: "لم نخسر بسبب الفار، لقد كانوا افضل منا طوال فترات المباراة، استحقوا الفوز بدون شك". الجدير بالذكر أن النادي الملكي بهذا الفوز قد اتفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الروخي بلانكوس عند 44 في المركز الثالث.

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