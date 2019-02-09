أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق ركن م صلاح عبدالله “قوش”، يوم السبت، عن اصطفاف القوات النظامية كافة تماماً وراء الشرعية، وأن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع، وأنهم لن يسمحوا بإنزلاق السودان إلى الفوضى.
وقال مدير الجهاز خلال تنويره لضباط جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة الخرطوم، إن السودان لكل السودانيين وإن المحسوبية مرفوضة، وإنه لا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أياً كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة.
وجدد قوش، بحسب “سوداني نت”، دعوته إلى التفكير خارج الصندوق، مشيراً إلى أن الشباب هم أبناء الإنقاذ وينبغي الالتفات الجاد لقضاياهم الحقيقية ومطالبهم الموضوعية، مؤكداً أن الحكومة تنفذ بنجاح حزمة معالجات شاملة للأوضاع الاقتصادية والخدمية الماثلة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق
كانت هذه تفاصيل خبر قوش: لن نسمح بإنزلاق السودان للفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.