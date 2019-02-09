وزارة المالية: النظام الاقتصادي في السودان “إسلامي”

الخرطوم: باج نيوز

قالت وزارة المالية، إن أي قروض أو ودائع سلمت إلى السودان موثقة ومعروفة وليست بالإدعاء، وأكدت أنها تتصرف في المبالغ المستلمة وفق رؤيتها وسياستها.

واعتبر وزير الدولة بالمالية مصطفى حولي، أن المشاكل التي تواجه السودان مالية وإدارية، مشدداً على ضرورة أن يأتي الحل من الاقتصاد الكلي وليس الجزئي.

وأكد خلال منتدى الصحفيين الذي انعقد اليوم (السبت) بصحيفة المستقلة، أن النظام الاقتصادي في السودان “إسلامي” وأضاف “إن كانت هناك ممارسات ضد النظام المصرفي ستتم المحاسبة وفق القانون”.

وكان الرئيس البشير اتهم قبل أيام النظام المصرفي أنه أقرب للربوية.

وأكد حولي عدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن الوقود والخبز، لكنه عاد وقال إن الدعم سيتم ضبطه حتى يذهب لمستحقيه.

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