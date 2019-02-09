البشير يصل إلى أديس أبابا

وصل رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، عصر السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الثانية والثلاثين والتي ستبدأ أعمالها صباح الأحد بمقر الاتحاد وتستمر لمدة يومين.

وتبحث القمة التي تنعقد تحت شعار: (اللاجئون، والعائدون والنازحون داخلياً… نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا)، قضية اللجوء والنزوح الداخلي في البلدان الأفريقية.

ويجري الرئيس البشير على هامش القمة عدداً من اللقاءات مع الرؤساء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم القارة.

ويرافق الرئيس بحسب الشروق – وفد رفيع المستوى يضم كلاً من: د. فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية، ود. أحمد بلال وزير الداخلية، والفريق أول صلاح عبدالله مدير جهاز الأمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)