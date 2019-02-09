الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على محتجي السترات الصفراء

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجي السترات الصفراء في باريس، مع دخول الاحتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية الأسبوع الـ13.

وبدأ المحتجون مسيرتهم اليوم السبت، عند قوس النصر في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس، والذي شهد اشتباكات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب في احتجاجات سابقة.

ثم توجه المتظاهرون إلى مبنى الجمعية الوطنية حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، حين بدأ البعض في تخريب جدار يجري تشييده حالياً حول المبنى.

وبدأت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر اعتراضاً على خطط رفع الضرائب علي الوقود واتسع نطاقها ليشارك فيها عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد كل يوم سبت.

وتفيد بيانات رسمية أن نحو ألف من رجال الشرطة و1700 متظاهر أصيبوا منذ بداية الاحتجاجات.