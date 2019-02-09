"صلاح" يغرد منفردًا بصدارة الدوري الإنجليزي

اخبار الخليج 365 365/ يتصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، قائمة هدافي مسابقة الدوري الانجليزي وذلك بعدما ساهم في فوز الريدز على بورنموث بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ26 من البريميرليج.

وجاءت ثلاثية ليفربول في مرمى بورنموث عن طريق كلاً من؛ ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح خلال الدقائق التالية على التوالي؛ "24 و34 و48".

وعاد فريق ليفربول لييتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي بـ65 نقطة بعدما احتل مانشستر سيتي الصدارة مؤقتاً بـ62 لكن السيتي رجع للمركز الثاني ولا يزال الصراع مشتعلاً بين الفريقين.

ويأتي ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي:

- محمد صلاح "ليفربول": 17 هدفاً

- بيبر أوباميانج "أرسنال": 15 هدفاً

- سيرخيو أجويرو "السيتي": 14 هدفاً

- هاري كين "توتنهام": 14 هدفاً

- إدين هازارد "تشيلسي": 12 هدفاً

- ساديو ماني "ليفربول": 12 هدفاً