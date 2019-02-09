يونايتد يحقق رقمًا مميزًا من نقطة الجزاء بالبريميرليج

بات نادي مانشستر يونايتد أكثر أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم إحرازًا للأهداف من نقطة الجزاء، وذلك خلال فوزه اليوم بثلاثية نظيفة على فولهام بافتتاح المرحلة 26 من المسابقة.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، أن يونايتد أحرز 7 أهداف من ركلات جزاء هذا الموسم في البريميرليج، أكثر من أي نادٍ آخر.

كما أشارت الشبكة إلى أن بوجبا أحرز هدفه الخامس في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي من ركلة جزاء، وهو رقم مميز للدولي الفرنسي خلال مسيرته مع الشياطين الحمر هذا الموسم.

وأضافت بأنه لا يتفوق على بوجبا في هذا الإنجاز سوى لوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس (6 أهداف من ركلات جزاء).