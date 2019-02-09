ريال مدريد يقترب من ضم لاعب يوفنتوس بمقابل مادي ضخم

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، مقابل 60 مليون يورو بالإضافة لإنتقال لاعبه إيسكو لصفوف الفريق الإيطالي.

وذكرت مجلة "دون بالون" الاسبانية أن نادي يوفنتوس طلب الحصول على 120 مليون يورو للتخلي عن خدمات "ديبالا"، ولكن نادي ريال مدريد أبدي استعدادًا لدفع 60 مليون يورو وإيسكو لضم اللاعب الارجنتيني.

وأشارت التقارير إلي أن هناك عدة أندية ترغب في ضم اللاعب أبرزها، برشلونة، ومانشستر يونايتد، وليفربول، ولكن اللاعب نفسه يريد الانتقال لصفوف ريال مدريد وذلك يجعل فرصة الملكي للحصول علي خدماته أسهل.