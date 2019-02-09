قوش يؤكد ان القوات النظامية مصطفة تماما تماما وراء الشرعية

أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق مهندس صلاح عبدالله قوش أن كافة القوات النظامية مصطفة تماما تماما وراء الشرعية ، واوضح أن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الإقتراع ، وقطع بعدم السماح بإنزلاق السودان الى الفوضى.



وقال قوش خلال تنويره يوم السبت لضباط جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة الخرطوم ،أن السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة وأنه لا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة.وجدد قوش دعوته الى التفكير خارج الصندوق واشار الى أن الشباب هم أبناء الإنقاذ وينبغي الإلتفات الجاد لقضاياهم الحقيقية ومطالبهم الموضوعية واوضح أن الحكومة تنفذ بنجاح حزمة معالجات شاملة للأوضاع الإقتصادية والخدمية الماثلة.