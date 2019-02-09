جماهير أتلتيكو مدريد تستقبل كورتوا بـ"الفئران"

قامت جماهير أتلتيكو مدريد بإلقاء "فئران" على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وذلك قبل بداية ديربي مدريد، والتي تجمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو. ورشقت جماهير أتلتيكو حارس ريال مدريد بسبب غضبهم الشديد عقب انضمامه للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي. وانتقل صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف البلوز بعد انتهاء مدة إعارته مع أتلتيكو مدريد عام 2014 قبل أن ينتقل لريال مدريد العام الماضي.

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