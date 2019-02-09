إدخال كهرباء الطاقة الشمسية لمستشفى مليط الريفي

افتتح معتمد محلية مليط بولاية شمال دارفور، عبد الكريم يوسف يعقوب، الجمعة مشروع تشغيل وإنارة مستشفى مليط الريفي بمنظومة متكاملة للطاقة الشمسية بتمويل من صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ وزارة الموارد المائية والكهرباء والري بالتعاون مع حكومة الولاية، وذلك ضمن استراتيجية تنمية دارفور لإنارة المدن والقرى بالطاقة الشمسية. وأشاد يعقوب، وفقاً لسونا، بجهود صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجانب وزارة الموارد المائية والكهرباء وحكومة الولاية لإنارة القرى والمؤسسات بالطاقة الشمسية. واعتبر خلال مخاطبته حفل الافتتاح بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركة المنفذة للمشروع، تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية إضافة حقيقية لتحسين بيئة العمل في المؤسسات والوحدات الحكومية. من جهته، أوضح ممثل الشركة المنفذة للمشروع، أن كل المنظومات التي تم تركيبها وتشغيلها بالمؤسسات والوحدات بمحلية مليط تعمل الآن بصورة جيدة وبطاقتها القصوى وحسب المواصفات الفنية والهندسية. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمنظومة الطاقة الشمسية لمستشفى مليط بأقسامها المختلفة تبلغ (35) كيلوواط.

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