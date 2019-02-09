اعتقال فلسطيني بشبهة قتل الشابة أوري أنسباخر

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، الجمعة، فلسطينيا من الخليل بشبهة قتل الشابة أوري أنسباخر قبل يومين في أورشليم القدس.
وذكرت مصادر أمنية أن عملية الاعتقال تمت في منطقة رام الله، وأن المشتبه به أحيل إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق.
إلى ذلك، سارت يوم الجمعة جنازة أنسباخر (19 عاما) التي عُثر عليها يوم الخميس مقتولة في حرش بجنوب غرب أورشليم القدس، إلى مثواها الأخير.
وأعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن حزنه لمقتل الشابة أوري أنسباخر.
كما أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الآخر عن صدمته من الجريمة البشعة وتعهد بإنزال أشد عقوبة بحق مقترفيها.
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