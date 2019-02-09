السودان: تقديم اتفاق سلام افريقيا الوسطى للقمة الافريقية لاعتماده

أعلنت وزارة الخارجية، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي والوساطة السودانية، سيطلعان القادة الأفارقة على اتفاق الخرطوم لسلام أفريقيا الوسطى، خلال أعمال القمة الأفريقية التي ستعقد بأديس أبابا الأسبوع الجاري.
وقال وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اتفاقية السلام التي وقعت بالخرطوم بين حكومة بانغي ومعارضيها، وضعت حداً لنهاية المأساة التي كان يعاني منها شعب أفريقيا الوسطى، مبيناً أن الاتفاق يسهم في وقف نزيف الحروب والنزاع في هذا البلد الافريقي.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوساطة السودانية للمفاوضات، عطا المنان بخيت، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيعتمد اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الأفروأوسطية والفصائل المسلحة، ومن ثم يقدمها للقادة الأفارقة خلال القمة الأفريقية على أن يتم تقديمها للأمم المتحدة لاعتمادها في شكلها النهائي حتى تصبح مرجعية للسلام بأفريقيا الوسطى .
وتحادد جمهورية أفريقيا الوسطى البلاد من الناحية الغربية، عند ولاية جنوب دارفور.
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