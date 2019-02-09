قوش: القوات النظامية ملتفة حول الشرعية ولا تهاون خلال المرحلة القادمة

اخبار الخليج 365 365/ أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، أن كافة القوات النظامية مصطفة تماما وراء الشرعية، وأن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع، وأنهم لن يسمحوا بانزلاق السودان إلى الفوضى.
وقال مدير الجهاز خلال تنويره ظهر اليوم (السبت) لضباط جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة الخرطوم، أن السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة وأنه لا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة.
وجدد “قوش” دعوته إلى التفكير خارج الصندوق مشيرا إلى أن الشباب هم أبناء الإنقاذ وينبغي الالتفات الجاد لقضاياهم الحقيقية ومطالبهم الموضوعية، مؤكدا أن الحكومة تنفذ بنجاح حزمة معالجات شاملة للأوضاع الاقتصادية والخدمية الماثلة.
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