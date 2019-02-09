رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل السفير المصري

استقبل رئيس مجلس النواب العر اقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، السفير المصري لدى بغداد علاء موسى. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية. كما تم بحث ملف دعم العراق، وجهود إعادة الإعمار للمناطق المحررة فضلا عن الأخرى التي تعاني نقصا في الخدمات؛ من أجل تحقيق الاستقرار للعراق والمنطقة.

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