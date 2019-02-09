تأجيل مباراة الأمل وهلال الأبيض في الممتاز لدواعي أمنية

أصدرت لجنة أمن ولاية نهر النيل قرارًا اليوم”السبت” بتأجيل مباراة الأمل وهلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، وذلك لدواعي أمنية.
وبحسب خطاب الاتحاد، فإن لجنة أمن ولاية نهر النيل كشفت في اجتماعها الطارئ اليوم عن توافر معلومات على الصعيد الأمني من الأجهزة المختصة تهدد بقيام المباراة في موعدها المحدد.
وكان اتحاد كرة القدم قد قرر في وقتٍ سابق قيام المباراة بدون جمهور بسبب ما بدر في مباراة الأمل والموردة الخرطوم في المرحلة السابقة.
وتبادل ناديا الأمل عطبرة وهلال الأبيض الاتهامات في الاجتماع الفني الذي التأم اليوم”السبت” بالاتحاد المحلي لكرة القدم بعطبرة.
وفي الوقت الذي حمّل فيه ممثل نادي هلال الأبيض الجهات الأمنية مسؤولية سلامة البعثة وقدّم شكوى من سوء الاستقبال، رد الأمين العام لنادي الأمل محمد تاج السر من التجاهل الذي وجده فريقه في المباراة التي أداها الفريق بالأبيض، وإنهم تمكّنوا من التدرّب بواسطة علاقاتهم الخاصة.
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