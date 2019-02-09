رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بمكتبه الرسمي صباح اليوم، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، وجرى بحث تطوير التعاون بين البلدين ودعم جهود استقرار العراق ومحاربة بقايا داعش والأوضاع في المنطقة.
وأعرب عبدالمهدي عن اعتزازه بالعلاقات العراقية الفرنسية وشكره لمساندتها العراق في محاربة داعش وللتعاون الأمني والاستخباري والانساني وشؤون النازحين، مؤكدا أن الأوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في إرجاء البلاد وان القوات الامنية تمسك بالمبادرة وأن التعاون الأقليمي والدولي عامل مهم في القضاء على داعش الذي يشكل خطرا على الجميع، داعيا إلى تركيز الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة على المجالات الاقتصادية وإعمار العراق واستقراره، ومرحبا بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين لتحقيق ذلك.
من جهتها ذكرت وزيرة الجيوش الفرنسية أن فرنسا تنظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق وعلاقاته المتوازنة وأثر ذلك في حل مشاكل المنطقة ، مؤكدة دعم بلادها لاستقرار العراق والسعي لمواصلة جهود ملاحقة الإرهاب وبقايا عصابة داعش، إلى جانب اهتمام القيادة الفرنسية بمواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في توجهاتها لإعمار العراق وتطوير الخدمات والتعاون في المجالات التي تخدم تعزيز الأمن والتنمية والازدهار الاقتصادي.
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