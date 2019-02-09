مدرب الأمل عطبرة يتقدم باستقالته

قدم المدير الفني للأمل عطبرة هيثم مصطفى استقالته من منصبه اليوم”السبت” على بشكل مفاجئ. وقالت مصادر صحفية، إن خطوة هيثم مصطفى جاءت لرفضه التدخل السياسي في الشأن الرياضي. وكانت لجنة أمن ولاية نهر النيل قد أصدرت قرارًا بإلغاء مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض لدواعٍ أمنية. يذكر أن لجنة المسابقات كانت قد أجلت المباراة إلى الثاني عشر من الشهر الجاري.

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