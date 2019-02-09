رسميًا.. تأجيل مباراة المريخ والموردة

أصدرت لجنة المسابقات قرارًا اليوم”السبت” قضى بتأجيل مباراة المريخ الخرطوم والموردة الخرطوم إلى وقت لاحق بدلاً عن الاثنين القادم. وكانت اللجنة قد أعلنت عن تأجيل مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

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