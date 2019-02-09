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الخليج 365 :
كشف المنسق الإعلامي لنادي هلال التبلدي عن معاملة سيئة تعرضت لها بعثة فريقه في عطبرة حيث يتواجد هلال التبلدي لمواجهة الأمل مساء اليوم ضمن الجولة 11 لفرق المجموعة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز وذكر ميسرة في رسالته الإعلامية أن نادي الأمل أعلن الحرب النفسية على هلال الأبيض بالتعاون مع الاتحاد المحلي لكرة القدم بعطبرة وقال ميسرة حسب صحيفة الصدى إن المسؤولين في الإستاد رفضوا أن يتدرب الهلال على ملعب عطبرة وقاموا بإطفاء أبراج الإنارة ليضطر الفريق لإيجار ملعب الخماسيات التابع لنادي الوطن لأداء مرانه الختامي عليه، ونقل ميسرة تصريحاً للأستاذ حسين السيد رئيس بعثة هلال الأبيض لعطبرة أبدى فيه استغرابه الشديد من تصرف نادي الأمل والاتحاد المحلي مؤكداً أن الرياضة إخاء وتسامح وأن نادي الأمل ظل يجد تعاملاً مميزاً وتقديراً كبيراً في كل زياراته السابقة للأبيض.
يذكر أن الأمل سيخوض مباراة هلال التبلدي مساء اليوم باستاد عطبرة بدون جماهير بعد أن أصدرت لجنة الانضباط قراراً بحرمانه من جماهيره في المباراة على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام الموردة في الجولة التاسعة لمباريات المجموعة الأولى بعطبرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد عطبرة منع هلال التبلدي من أداء مرانه على الإستاد ويُطفئ أبراج الاضاءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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