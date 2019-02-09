الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور الاتحاد الإفريقي في حل النزاعات

شهاب محمد - الخرطوم - أنطونيو غوتيريش

الخليج 365:

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ”الدور النموذجي” للاتحاد الإفريقي في حل النزاعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده غوتيريش، السبت، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل يوم من انطلاق القمة الإفريقي الـ32

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن منظمته تعمل مع الاتحاد الإفريقي من أجل تحديات النزوح واللاجئين.

وتعقد قمة الاتحاد الإفريقي لهذا العام تحت شعار: “اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في إفريقيا”.

ولفت غوتيريش إلى اتفاقية السلام بجنوب والسودان، وعودة العلاقات بين إرتريا وإثيوبيا، وما تم من اتفاق بين فرقاء إفريقيا الوسطى بالخرطوم مؤخرا، واعتبرها “نماذج إفريقية” لحل النزاعات بالقارة.

وأعرب عن الحاجة إلى إرادة سياسية قوية لمواجهة التحديات والنزاعات وتغير المناخ، والعما من أجل دعم التنمية في القارة الإفريقية.

من جهته، أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، أن لقاءه مع غوتيريش تركز على قضايا الصراعات والنزاعات والنزوح واللاجئين.

وقال فكي إن “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يعملان معا لإسكات البنادق في إفريقيا خلال العام 2020”.

والجمعة، اختتمت اجتماعات الدورة العادية الـ 34، للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بأديس أبابا، تمهيدا لعقد القمة الـ32 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد (يضم 55 دولة عضو)، التي تنطلق الأحد وتستمر ليومين.

وعلى مدى يومين، بحث وزراء الخارجية مشروع جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع الممثلين الدائمين، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن بين الملفات المنتظرة في تلك القمة: اللاجئون والنازحون، النزاعات والإرهاب، جواز السفر الإفريقي الموحد، الاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.

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