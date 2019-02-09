شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليوم: تسببت تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، هاجم فيها إسرائيل بسخرية واسعة منه حيث عرف عنه ولائه للإسرائيليين وأنه كان من أوائل الداعين للتطبيع بالمنطقة.

“خلفان” وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) علق على إعلان إسرائيل فتح سفارة افتراضية لها بالخليج بقوله:”تتوسل اسرائيل قادة الخليج الفارسي لفتح سفاراتها في بلدانهم…وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور اطفال فلسطين”

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”يا جماعة يظهر أن حد سرق حساب ضاحى خلفان”وعلق آخر بقوله:” ووزارة الترفيه ووزارة هز الخصر”وذكر ثالث ساخرا:”والله على الصبح ضحكتنا ياصاحي من الصبح وانت بقواك العقليه محد يتوسل لهم غير حماراتكم لا وراكبين على روسكم بعد ومشينكم على عجين والله ضحكتني”وسبق لضاحي خلفان أن دافع عن الكيان الصهيوني واليهود، قائلًا إنهم يستحقون أن تكون لديهم دولة، وطالب بمنحهم دولة يعيشون فيها، مشيرا إلى أنه لا يدعم إقامة دولة فلسطينية وحتى أنه يدعم ضم إسرائيل إلى الجامعة العربية.

“أبناء عمومة”

وفي تغريداته التي تناسها “خلفان” ورصدتها (وطن) في 2016 زعم “أن وجهة النظر التي ترى اليهود أعداء العرب هي خاطئة، وإنه من الأفضل النظر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كخلاف بين أبناء عمومة يتصارعون فيما بينهم على ميراث أرض.”

كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان يثير سخرية واسعة بمهاجمة تل أبيب.. هذا ما قاله عن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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