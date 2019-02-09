استقالة مفاجئة لمدرب الأمل عطبرة هيثم مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - هيثم-مصطفي الخليج 365 : دفع المدير الفني للأمل عطبرة هيثم مصطفى باستقالة مفاجئة من منصبه اليوم”السبت” على نحوٍ مفاجئ. وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن خطوة هيثم مصطفى جاءت لرفضه التدخل السياسي في الشأن الرياضي. وكانت لجنة أمن ولاية نهر النيل قد أصدرت قرارًا بإلغاء مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض لدواعٍ أمنية. يذكر أن لجنة المسابقات كانت قد أجلت المباراة إلى الثاني عشر من الشهر الجاري.

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