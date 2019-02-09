أديس أبابا تفتتح منصة أفريقية للاستثمار في مجال الصحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

افتتح الرئيس الرواندي والأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، مؤتمرا للإعلان عن إطلاق منصة أفريقية للاستثمار في مجال الصحة.

افتتح رئيس رواندا، بول كاغامي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤتمر إطلاق أول منصة أفريقية للاستثمار في مجال الصحة في القارة السمراء

وحضر المؤتمر الذي يقام، اليوم السبت 9 شباط/ فبراير، على هامش الدورة العادية الـ 32 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عدد من قادة ورؤساء حكومات ووزراء الدول الأفريقية، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية، ورئيس حكومة النرويج، وكذلك رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، في بيان، أن المؤتمر، الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء والقطاع الخاص وغيرهم اليوم، يهدف للإعلان عن أول منصة أفريقية للاستثمار في مجال الصحة في أفريقيا، للتعاون والإسراع بتطوير قطاع الصحة العامة في أنحاء القارة التي يحتاج أكثر من نصف سكانها لمساعدة وخدمات صحية لكنهم لا يستطيعون الحصول عليها، بينما يموت الملايين سنويا بسبب عدم الوقاية من الأمراض.

سبوتنيك