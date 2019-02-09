وزير الإعلام: إطلاق صراح الصحفيين المعتقلين خلال ساعات

اخبار الخليج 365 365/ توقع وزير الدولة بالإعلام، مأمون حسن، إطلاق سراح الصحفيين الذين جرى اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد “خلال الساعات القليلة المقبلة".

والأربعاء الماضي، تعهد البشير، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، وفق شبكة الصحفيين السودانيين.

وتقول الشبكة إن عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13، بينهم آدم مهدي الذي حكم عليه بالسجن 3 أشهر وفق قانون الطوارئ في ولاية جنوب دارفور.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.