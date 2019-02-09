اليوغندي جمال سالم حارس مرمى الهلال يشكر الكاردينال

نشر اليوغندي جمال سالم حارس مرمى الهلال صورة تجمعه برئيس النادي أشرف الكاردينال لحظة الاتفاق على توقيعه للفريق في فترة الانتقالات الماضية.

وعبّر سالم عن شكره لرئيس الهلال على دعمه في الوثوق في قدراته في وقتٍ واجه فيه الحارس انتقادات كبيرة خلال أيامه الأخيرة في نادي المريخ.

وحسب ما نشر فإن الحارس اليوغندي يعتقد أن الكاردينال له دور كبير في النجاحات التي حققها مع الهلال بالوصول إلى مرحلة المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي.

كما يدين اليوغندي بالشكر أيضاً لقائد الهلال المعتزل محمد أحمد بشة الذي يرى جمال سالم أنه كان من أكبر الداعمين له وراهن على نجاحه مع نادي الهلال.

وانضم سالم للهلال في فترة التسجيلات الشتوية الماضية بعد نهاية عقده مع المريخ.