ناكانا يتعادل مع رينجرز بهدفين لكل قبل مواجهة الهلال

تعادل ناكانا مع رينجرز بهدفين لكل عصر اليوم ضمن الجولة الثالثة للدوري الزامبي. بالنتيجة رفع ناكانا رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية للدوري الزامبي. وجاءت مباراة اليوم الأخيرة لناكانا قبل مواجهته للهلال يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثانية لمجموعات البطولة الكونفدرالية. وكان ناكانا خسر الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة أمام مواطنه زيسكو بهدفين نظيفين ويسعى للتعويض أمام الهلال وتدعيم حظوظه في الترشح لربع النهائي.

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