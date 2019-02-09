القطب المريخي الشاب معاذ عكاشة يتبرع بنجيل صناعي لإستاد المريخ

يتسلم نادي المريخ غداً الأحد نجيل صناعي لتغطية مضمار الملعب ضمن أعمال الصيانة التي تنتظم إستاد المريخ حالياً.



وتبرع القطب المريخي الشاب معاذ عكاشة المقيم بالمملكة العربية السعودية بقيمة النجيل التي تفوق عشرة ألف ريال سعودي بينما تكفل الأقطاب سامي طلب وهيثم علي سعيد ومراد المحسي بتكلفة شحن النجيل.



وحسب ما تحصل عليه اخبار الخليج 365 فإن مساحة النجيل تصل إلى ألف متر من اللون الأحمر الكامل سيتم فرشها في اتجاه المقصورة الرئيسية.



وتم شحن النجيل عبر الطائرة وسيصل إلى الخرطوم غداً الأحد.