اتحاد الكرة يؤجل مباراة المريخ والموردة وباني يوضّح

اتخذ اتحاد الكرة ممثلاً في اللجنة المنظمة للمسابقات قراراً بتأجيل مباراة المريخ والموردة لتُلعب في العشرين من فبراير الجاري بدلاً عن يوم بعد غدٍ الاثنين ضمن الجولة 12 لدوري المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز.
وكان نادي المريخ دفع بخطاب للجنة المسابقات مُطالباً بتأجيل المباراة وفق مناشدة من مدرب الفريق يامن الزلفاني.
وقال الفاتح باني رئيس اللجنة إن نادي المريخ طالبهم التأجيل لعملية الصيانة التي يشهدها ملعب المريخ وتعذر اللعب عليه إضافةً إلى التركيز أكثر في التحضير لمباراة مولودية الجزائر في كأس زايد للأندية الأبطال.
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