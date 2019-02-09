ادارة المياه تنفي زيادة تعرفة المياه

تعهد وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، خالد محمد خير، باستمرار الإمداد المائي بالولاية خلال فصل الصيف، وقال إن تعرفة المياه لا تغطي تكلفة التشغيل، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي اتجاه لزيادتها في الوقت الحالي.

وأكد خالد أن وزارته لم تُجْرِ دراسة لزيادة التعرفة، مشيراً إلى أن زيادة التعرفة يجيزها المجلس التشريعي بعد تقديم أسباب مقنعة من الوزارة، وشكا خالد من ارتفاع تكلفة استيراد مواد تنقية المياه من الخارج .